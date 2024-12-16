Hatay'da Ahırda Yangın: Saman Balyaları Zarar Gördü
Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'ndeki bir ahırın samanlık kısmında çıkan yangında saman balyaları alev alev yanarak zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Hatay'da ahırın samanlık kısmında yaşanan yangında saman balyaları alev alev yanarak zarar gördü.
Yangın, Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde bulunan bir ahırın samanlık kısmında yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ve kepçe yardımıyla söndürüldü. Yangında, saman balyaları zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa