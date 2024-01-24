Hatay'da ağır hasarlı bina yıkımı sırasında iş makinesi çöktü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ağır hasarlı bir bina yıkımı sırasında çökerek iş makinesinin üzerine düştü. Olayda operatör yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da ağır hasarlı bina, yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çöktü. Çökme sonrası operatör yaralandı.
Olay, Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı esnasında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte bina, iş makinesinin üzerine yıkıldı. Yaralanan operatör, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. - HATAY