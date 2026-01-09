Kardeşini silahla vurarak yaralayan 19 yaşındaki abla, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi

Hatay'da 17 yaşındaki Eylül'ün konteyner içerisinde başından vurularak yaralanması olayıyla ilgili göz altına alınan 3 kişi tutuklandı. Kardeşini başından vuran 19 yaşındaki ablaysa akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde 6 Ocak günü yaşanan olayda; ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde 17 yaşındaki Eylül M. baş kısmından yaralı halde bulunmuş ve hayati tehlikeyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yoğun çalışmalarıyla Eylül'ü vuranın ablası E.M. olduğu ortaya çıkmış ve şahsa silah temin edenlerin ise S.Y., D.S. ile M.Ç. oldukları tespit edildi. Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta tavuk kümesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen; 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 7.65 mm fişek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 3 şahıs geçtiğimiz gün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kardeşini silahla vuran 19 yaşındaki abla E.M.'nin akıl sağlığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar verildiği açıklandı. - HATAY