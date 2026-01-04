Haberler

Abartı egzoz zevki 26 bin TL'ye patladı

Hatay'da asayişi sağlamak amacıyla yapılan trafik kontrollerinde abartı egzozlu motosiklet kullanan bir sürücüye ehliyetsizlik, kask takmama ve standart dışı egzoz sisteminden dolayı toplam 26 bin 269 TL idari ceza kesildi.

Kırıkhan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri de polis ekiplerinin dikkatinden kaçmıyor. Yapılan kontrollerde abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye; ehliyetsizlikten, kask takmamaktan ve standart dışı egzoz sisteminden dolayı 26 bin 269 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
