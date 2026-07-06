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Bagajına 3 kişi bindirdiği otomobile 9 göçmen sığdıran insan tacirine 102 bin TL ceza

Bagajına 3 kişi bindirdiği otomobile 9 göçmen sığdıran insan tacirine 102 bin TL ceza
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Hatay'da polis ekiplerince durdurulan bir araçta 9 kaçak göçmen bulundu. Organizatör tutuklanırken, sürücüye 102 bin TL para cezası uygulandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından bir otomobil içerisinde yapılan kontrollerde 9 kaçak göçmen taşıyan insan tacirine 102 bin TL idari para cezası uygulandı ve şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince; 4 Temmuz günü Belen- İskenderun yolu üzerinde yapılan takip sonucunda durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak toplam 1 organizatör gözaltına alındı ve şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Araç sürücüsüne trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 102 bin 700 TL idari para cezası uygulandı, söz konusu araç trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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