Hatay'da 7. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
İskenderun ilçesinde 44 yaşındaki Gamze Dede, bir binanın 7. katından düşerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da bir binanın 7'nci katından düşen 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay, İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir binanın 7'nci katından düşen 44 yaşındaki Gamze Dede olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk belirlemelerde göre kadının dengesini kaybederek düştüğü tespit edildi.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - HATAY