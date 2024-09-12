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Hatay'da 6 Katlı İş Merkezi Kontrollü Olarak Yıkıldı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde, depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan 6 katlı iş merkezi, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anı kameralara yansıdı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 6 katlı iş merkezinin iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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