Hatay'da 5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'da 5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma' suçundan yakalama emri bulunan İ.D. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma' suçundan hakkında yakalama emri bulunan ve 5 yıl hapis cezası ile aranan İ.D.'yi polis ekipleri İskenderun ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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