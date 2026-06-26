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Antakya'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Antakya'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
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Hatay'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.K., Antakya'da polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü Antakya'da yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan M.K., Antakya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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