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Hatay'da 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Hatay'da yapılan polis kontrolleri sonucu 2 araçta toplam 5 kaçak göçmen tespit edildi. İki kişi, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'da 5 kaçak göçmen yakalandı

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 2 araçta 5 kaçak göçmen yakalandı. Konuyla ilgili göçmen kaçakçısı 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 13 Nisan tarihinde Antakya-Belen yolunda durdurulan 2 araçta yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 5 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi M.Ö. ile Y.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa
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