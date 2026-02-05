Eşiyle tartışıp camdan atladığı iddia edilen 5 çocuk babası hayatını kaybetti

Hatay'da yaşayan 5 çocuk babası yabancı uyruklu kişi, 5'inci kattan atlayarak intihar etti. Genç babanın, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası intihar ettiği iddia edildi.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Suriye uyruklu M.V.., 5'inci kattaki evinden aşağı atladı. Üstü yarı çıplak şekilde atlayan şahsı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle gencin olay yerinde öldüğü tespit edildi.

M.V.'nin evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilirken, eşiyle tartıştıktan sonra atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Çalışmaların ardından yabancı uyruklu genç babanın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastaneye morga kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - HATAY