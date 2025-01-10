6 Şubat depremini andıran görüntü güvenlik kamerasında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"6 ŞUBAT GECESİNİ HATIRLATTI"

Hatay'ın tamamını etkileyen ve çevre illerde de kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı 6 Şubat gecesini hatırlatırken depremzedeler yaşanan gelişme sonrası "Depremi unuttuk sandık ama geri geldi", "Bu deprem 6 Şubat gecesini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Yayladağı'nda meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem anı sokakta bulunan güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde binanın ciddi bir şekilde sallandığı anlar yer alırken yankılanan sesler de panik yaratıyor.

DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Son dönemde Hatay ve çevresinde sık sık meydana gelen depremler, bölgede yaşayan halk arasında tedirginlik yaratıyor. Uzmanlar, Hatay'ın aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirterek, vatandaşların olası depremlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.