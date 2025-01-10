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6 Şubat depremini andıran görüntü güvenlik kamerasında

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6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da bu sabah korkutan bir sarsıntı daha yaşandı. Yayladağı ilçesi 4 büyüklüğündeki depremle sallanırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntü yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi. Deprem sonrasında vatandaşlar "Depremi unuttuk sandık ama geri geldi" ve "Bu deprem 6 Şubat gecesini hatırlattı" gibi yorumlarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"6 ŞUBAT GECESİNİ HATIRLATTI"

Hatay'ın tamamını etkileyen ve çevre illerde de kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı 6 Şubat gecesini hatırlatırken depremzedeler yaşanan gelişme sonrası "Depremi unuttuk sandık ama geri geldi", "Bu deprem 6 Şubat gecesini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Yayladağı'nda meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem anı sokakta bulunan güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde binanın ciddi bir şekilde sallandığı anlar yer alırken yankılanan sesler de panik yaratıyor.

DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Son dönemde Hatay ve çevresinde sık sık meydana gelen depremler, bölgede yaşayan halk arasında tedirginlik yaratıyor. Uzmanlar, Hatay'ın aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirterek, vatandaşların olası depremlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

6 Şubat depremini andıran görüntü güvenlik kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Allah ikaz ediyor insanlar ibret almıyor aksine dahada azgınlaşıyor Ayetler bu ikazlardan ibret alınmasa sonun ya helakla biteceğini yada acımasız ordular tarafından işgale uğranılacağını söylüyor

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Hiçte 6 Şubat depremini andırmıyor o debremin yarısı bile değil bu

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Haber YorumlarıFahri burak ergüven:

Kamera da sallanıyor ya onu da hesap etmek lazım

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Olduran uyarıyor...

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıSUNSET null:

bölgede halen kırılmayan faylar var.

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