Hatay'da 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Dörtyol ilçesinde, kasten yaralama suçundan 21 yıl 8 ay 29 gün hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlık ve alkollü araç kullanmaktan cezaevine gönderilen diğer iki kişi de gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 21 yıl 8 ay 29 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.F. ve alkollü araç kullanmak suçundan hakkında 8 ay hapis cezası bulunan Y.A., Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY