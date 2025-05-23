Hatay'da 2 Hırsız Tutuklandı

Hatay'da 2 Hırsız Tutuklandı
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Reyhanlı ilçesinde 6 adet uydu alıcısı çalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Emniyet güçleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu şüpheliler Y.A. ve H.M.'nin kimlikleri tespit edildi ve hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 adet uydu alıcısı çalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Reyhanlı ilçesinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayıyla ilgili olarak yaptıkları çalışmada olayın şüphelilerinin Y.A. ile H.M. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan ayrıca hırsızlık malzemesi 6 adet uydu alıcısı da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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