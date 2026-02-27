Haberler

Ehliyetsiz direksiyona geçip kaza yapan çocuk sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı

Ehliyetsiz direksiyona geçip kaza yapan çocuk sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da 17 yaşındaki O.S. kontrolündeki otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı.

Hatay'da 17 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Otomobilin kontrolden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan çocuk sürücüye 46 bin 874 TL ceza uygulandı.

Kaza, Payas ilçesi Karşı Mahalle Adem Yavuz Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan 17 yaşındaki O.S. idaresindeki 07 NIM 33 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarına doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hasar gören araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hafif yaralı olarak Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan ve taburcu edilen çocuk sürücüye polis ekipleri tarafından 46 bin 874 TL ceza uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü

Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize 'sarı' alarm verildi, ikisi birden vuracak

21 ilimize "sarı" alarm verildi! İkisi birden vuracak
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri