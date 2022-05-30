Hatay'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu - Haberler

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Hatay'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Hatay'ın Payas ilçesinde denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Hatay'ın Payas ilçesinde denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Gaziantep'ten Payas'a misafir olarak gelen Musa Köse (15) adlı çocuk, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Sahil güvenlik dalgıç ekipleri tarafından aramalar sonucu denizden çıkartılan Musa Köse, kıyıda bekleyen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Musa Köse'nin Gaziantep'te toprağa verileceği öğrenildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Payas Hatay 3. Sayfa Haberler

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