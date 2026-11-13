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Hatay'da 13 konaklama tesisine denetim yapıldı, 57 kişi sorgulandı

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Hatay'da 13 konaklama tesisine denetim yapıldı, 57 kişi sorgulandı
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım 2026'da 16.00-18.00 saatleri arasında il merkezindeki konaklama tesislerini denetledi. 13 tesiste 57 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapılırken, mesul müdürlük belgesi bulunmayan 1 işletmeye idari işlem uygulandı.

Hatay'da pansiyon, otel ve apart otellere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 13 konaklama tesisi kontrol edildi, 57 kişinin sorgulaması yapıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Kasım 2026 tarihinde 16.00-18.00 saatleri arasında il merkezinde faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında 13 tesis kontrol edilirken, 57 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde mesul müdürlük belgesi bulunmadığı belirlenen 1 işletmeye idari işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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