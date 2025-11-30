Hatay'da 100 km/h ile Yarışan Hafriyat Kamyonları Trafiği Tehdit Ediyor
Hatay'da, 2 hafriyat kamyonunun hızla trafikte yarıştığı anlar bir sürücü tarafından kaydedildi. Asrın felaketi sonrası artan hafriyat kamyonlarıların trafiği tehlikeye soktuğu belirtiliyor.
Hatay'da hızları 100 kilometreyi bulan 2 hafriyat kamyonunun yarışı trafikteki başka bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.
Asrın felaketi sonrası Hatay'da trafikte sayıları artan mikser ve hafriyat kamyonları trafiği zaman zaman tehlikeye düşürüyor. Antakya ilçesi havaalanı yolunda 2 hafriyat kamyonunun yarıştığı anlar trafikteki başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Arkalarından seyreden ve hızları 100 kilometreyi bulan kamyonların o anları anbean görüntülendi. Görüntülerde; araç sürücüsünün selektör yapmasına rağmen kamyon sürücülerinin umursamadığı görüldü. - HATAY
