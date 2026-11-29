Hatay'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 1 yıldır aranan firari suç makinesi, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis ekipleri tarafından sokak ortasında yakalandı. Polis ve firari şahıs arasında yaşanan kovalamacaysa kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 4 farklı suçtan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve farklı zaman ve yerlerde meydana gelen 3 farklı dolandırıcılık, 3 farklı hırsızlık, 1 tehdit-hakaret ve 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme olayları olmak üzere toplam 8 farklı olayın faili firar şüphelisi olan M.A.'ya yönelik operasyon düzenlendi. Cezası olan 10 yıl 3 ay ve gerçekleştirdiği suçların cezasını yatmamak için yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı anlaşılan suç makinesi, sokak ortasında yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında; 7 adet captagon hap, 13 bin 900 sahte Amerikan doları ve 3 adet başka şahıslara ait banka kartı ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara sevk edile M.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı