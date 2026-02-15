Haberler

Yağışlı havayla birlikte su dolan çukura düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yağışlı havayla birlikte su dolan çukura düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Yolçatı Mahallesi'nde oyun oynarken 1 buçuk metrelik su birikintisine düşen 10 yaşındaki Suriye uyruklu Cüneyt Abdullah, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Hatay'da oyun oynadığı esnada 1 buçuk metrelik suyla dolan çukura düşen 10 yaşındaki yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah, boğularak hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre suda boğularak ölen Cüneyt'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olay; akşam saatlerinde Yolçatı Mahallesi'nde yaşandı. Evine yakın bir noktada oyun oynayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, yağışlı havayla birlikte suyla dolan 1 buçuk metrelik su birikintisine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk ilk müdahalenin ardından Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cüneyt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cüneyt'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Komşusu olan Cüneyt'i düştüğü su birikintisinden kurtaran Muhammed Ali, "Beni bir çocuk çağırdı, bende gittim suya düşen çocuğu çıkardım. Benim çıkardığımda boğulmuştu zaten. Su biraz derindi, 1 metreden biraz fazlaydı. Ambulansa haber verdim" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek

Bakan Çiftçi, üstüne basa basa söyledi: Hepsinin tepesine çökeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber

Fenomen dizinin hayranlarını yıkacak haber
Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o

Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme

Tavla ve kavuklu gönderme! Videoyu izlemeniz lazım
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber

Fenomen dizinin hayranlarını yıkacak haber
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Sadettin Saran, Trabzon'a methiyeler düzdü

Trabzon'a methiyeler düzdü! Çok önemli bir de isteği var