Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi Hatay'da bir ikamette yapılan aramada, 10 ton kaçak içki ele geçirildi.

Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi

HATAY - Hatay'da bir ikamette yapılan aramada, 10 ton kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sahte, kaçak alkol kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Aramada 10 ton 600 kilogram kaçak içki ele geçirildi.

Evin sahibi F.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title