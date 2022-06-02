Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi - Haberler

Hatay'da 10 ton kaçak içki ele geçirildi

HATAY - Hatay'da bir ikamette yapılan aramada, 10 ton kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sahte, kaçak alkol kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Aramada 10 ton 600 kilogram kaçak içki ele geçirildi.

Evin sahibi F.Y. hakkında adli işlem yapıldı.