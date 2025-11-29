Hatay Belen'de Orman Yangınına Müdahale Başladı
Hatay'ın Belen ilçesinde Kömürçukuru Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman bölge ekipleri müdahale ediyor.
Hatay'ın Belen ilçesinde yaşanan orman yangınına itfaiye ve orman bölge ekiplerinin müdahalesi başladı.
Yangın, Belen ilçesi Kömürçukuru Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Alevlerin kısa sürede yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri intikal etti. Ekipler kısa sürede yangına karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa