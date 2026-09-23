Hatay Arsuz'da yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nardüzü Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi, tedbir amacıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı