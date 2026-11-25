Hatay Arsuz'da kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarına uçtu, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Arpaderesi Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç yol kenarına uçtu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen HBB ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Arpaderesi Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından olay yerine HBB ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan vatandaş için gerekli müdahale yapılırken, ekipler bölgede emniyet tedbirlerini aldı.
Yaralı sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı