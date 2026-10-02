Hatay Antakya'da yoğun yağışta araçta mahsur kalan çocuk ve yetişkin itfaiye kurtardı

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Hatay'da etkili olan yağışla birlikte suyla kaplı yolda mahsur kalan 1 çocuk ve 1 yetişkin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye alındı.

Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda yaşanan olumsuzluk sırasında Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi yolu üzerinde 1 araç mahsur kaldı. Araç içerisinde bulunan 1 yetişkin ve 1 çocuk için ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle iki kişi güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Kurtarma çalışmasının ardından çocuk, ekipler eşliğinde okuluna bırakıldı. Yoğun yağış sırasında gerçekleştirilen çalışmayla vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik müdahalede bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı