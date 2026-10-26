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Hatay Antakya'da otomobil park halindeki araca çarptı, sürücü yaralandı

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Hatay Antakya'da otomobil park halindeki araca çarptı, sürücü yaralandı
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Hatay'ın Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, oto galeri önünde park halindeki bir araca çarptı. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oto galeri önünde park halinde bulunan otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak oto galeri önünde park halindeki araca çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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