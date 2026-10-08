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Hatay Antakya'da evlilik vaadiyle 170 bin TL altını alınan adamın akrabası yakalandı

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Hatay Antakya'da 75 yaşındaki adam, 30 yaşındaki kadının evlilik vaadiyle 170 bin TL değerindeki altınlarının alındığını söyleyerek polise başvurdu. Soruşturmada adamın akrabasının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı; kadının kendisinden 45 yaş küçük olduğu belirlendi.

Hatay'da 75 yaşındaki N.G., 30 yaşındaki kadının evlilik vaadiyle 170 bin TL değerindeki altınlarının alındığını söyleyerek polise başvurdu. Yapılan çalışmada, yaşlı adamın evlenme isteğini bilen akrabasının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

Olay, 6 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde yaşandı. 75 yaşındaki N.G., evlenme vaadiyle 170 bin TL değerindeki altınlarının alındığını belirterek polise şikayette bulundu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek ve saha çalışması yapılarak yürütülen soruşturma kapsamında E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan incelemelerde, şüpheliler arasında N.G.'nin akrabasının da bulunduğu ve yaşlı adamın evlenmek istediğini bilerek bir evlilik senaryosu kurduğu belirlendi. N.G.'nin evlenmek istediği kadının ise kendisinden 45 yaş küçük, 30 yaşındaki E.G. olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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