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Hatay Antakya'da 6 aydır temizlenmeyen yanan daire apartman sakinlerini rahatsız ediyor

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Hatay Antakya'da 6 aydır temizlenmeyen yanan daire apartman sakinlerini rahatsız ediyor
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaklaşık 6 ay önce elektrik prizinden başladığı belirtilen yangında kullanılmaz hale gelen daire temizlenmedi. Yanmış eşyalar ve atıkların bulunduğu daireden yayılan kötü koku ile böcekler apartman sakinlerini olumsuz etkiliyor.

Hatay'da elektrik tesisatından çıkan yangında kullanılmaz hale gelen ve 6 aydır temizlenmeyen daireden yayılan kötü koku ve böcekler apartman sakinlerini bezdirdi.

Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yaklaşık 6 ay önce yangın çıktı. Elektrik prizinden başladığı belirtilen yangında daire kısa sürede alevler içinde kaldı. Evin yandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve mahsur kalan yaşlı kadını kendi imkanlarıyla dışarı çıkarttılar. Yangında dairedeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, olayın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen yanmış eşyalar ve atıkların halen dairede bulunduğu belirtildi.

Ev sahibinin imkanı olmadığı için temizlik yaptıramadığını ifade eden komşu Ümit Kuday, daireden yayılan kötü koku ve böceklerden dolayı çevrede yaşayanların da olumsuz etkilendiğini söyledi. Kuday, "Bu ev 6 aydan beri böyle. Evde bir yangın çıktığını gördük ve ev sahibinin kapısını çalarak dışarı çıkmasını sağladım. Kaç kere site yönetimini uyarmaya gittik ve söyledik. Yangının prizden çıktığını söyledik ama hiç ilgilenmiyorlar. Bizim çocuklar, 'Baba, yukarıdan duman çıkıyor' diye bağırdı. Ben de yukarıya koştum, kapıyı hızlı bir şekilde vurdum. Teyze, 'Ne oldu oğlum' dedi. Ben de 'Teyze, ev yanıyor. Hemen çıkartalım seni' dedim. Bu şekilde teyzeyi dışarı çıkardık. O arada itfaiye geldi ve evi söndürdü" dedi.

"Buranın temizlenmesini istiyoruz"

Yangında zarar gören dairenin temizlenmesini isteyen Ümit Kuday, "Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz ama bizim de ancak bu şekilde yardımımız dokunabildi. Kışın yağmur yağdığı zaman bütün pencerelerin içinden yağmur yağıyor. Ben alttaki dairede oturduğum için bütün su bizim eve iniyor. Yetkililerden buradaki pencerelerin değiştirilmesini istiyorum. Kışın buraya su bastığı zaman aşağıdaki daireye iniyor. Bir de buranın ilaçlanmasını istiyoruz. Çünkü aşağıdaki dairelerde birkaç gündür böcek görmeye başladık. Kokulardan yaşayamaz olduk, karşıdaki komşumuz da kokulardan çok zarar gördü. Buranın temizlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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