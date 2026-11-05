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Hatay Altınözü'nde minibüs kum yığınına çarptı, 4 kişi yaralandı

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Hatay Altınözü'nde minibüs kum yığınına çarptı, 4 kişi yaralandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Mayadalı Mahallesi'nde seyir halindeki minibüs kum yığınına çarparak üzerine çıktı. Kazada yaralanan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde minibüsün kum yığınına çarpması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza; ilçeye bağlı Mayadalı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan minibüs, kum yığınına çarparak üzerine çıktı. Meydana gelen kazanın ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kurtarıldı.

Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınırken yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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