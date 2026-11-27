Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çanak anteni tamir etmek için çıktığı damdan dengesini kaybederek düşen Mehmet Tek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Altınözü ilçesi Sarıbük Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Mehmet Tek, evindeki televizyonun bozulması üzerine çanak anten tamircisine haber verdi. Kısa sürede eve gelen tamirciyle birlikte evin damına çıkan Tek, çalışma sırasında dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Tek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Tek, hastanede yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı