Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay 3. sayfa haberleri... Hatay'da bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Edinilen Hatay haberine göre Hatay'da bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi Kızını evlendirmek için kenevir ekmiş Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'da bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Kızını evlendirmek için kenevir ekmiş

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evin bahçesine ekilmiş 72 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tutuklanan zanlının, kızını evlendirmek için kenevir ektiğini söylediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hassa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve jandarma dedektifleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yukarıkarafakılı Mahallesinde ikamet eden C.T. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği, kubar esrar imal ettiği bilgisi alındı. C.T'nin evinin bahçesinde yapılan aramada boyları 100 cm ile 200 cm arasında değişen 72 kök kenevir bitkisi ile 95 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C. T.'nin nişanlı olan kızını evlendirmek için kenevir bitkisi ekip yetiştirdiğini söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı ekim suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - 3. Sayfa

Kenevir Hassa Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title