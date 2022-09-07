Son dakika haber! Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Hatay'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı HATAY - Hatay'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Kırıkhan- Antakya yolu üzeri Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ş.'in idaresindeki 31 VL 988 plakalı otomobil ile H.E yönetimindeki 31 NF 919 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çarpmanın etkisiyle tarım arazisine ait sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi ile kamyonette bulunan 2 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antakya-Kırıkhan yönü araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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