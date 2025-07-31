Hatalı Sollama Yapan Sürücüye 4 Bin 334 TL Ceza

Hatalı Sollama Yapan Sürücüye 4 Bin 334 TL Ceza
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Karabük-Yenice kara yolunda hatalı sollama yapan bir sürücü, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek 4 bin 334 TL idari para cezası ile cezalandırıldı.

Karabük-Yenice kara yolunda trafik kurallarını hiçe sayarak hatalı sollama yapan bir sürücüye, 4 bin 334 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halinde olan bir otomobil, önündeki uzun araçlara rağmen hatalı sollamaya çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarından hatalı sollama yaptığı tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 4 bin 334 lira ceza kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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