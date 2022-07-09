2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralıESKİŞEHİR Eskişehir'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olayda 2 kişi yaralandı. 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı ESKİŞEHİR Eskişehir'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olayda 2 kişi yaralandı. Kaza, Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, ara sokaktan çıkarak sola dönen bir otomobille hatalı sollama yaparak ters şeritten ilerleyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazazedelere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık personellerinin müdahaleleri ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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