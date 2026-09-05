Haberler

Yenice'de hatalı sollama kazaya saniyeler kala kamerada

Yenice'de hatalı sollama kazaya saniyeler kala kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük’ün Yenice ilçesinde önündeki aracı hatalı şekilde sollayan otomobil sürücüsünün karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışmaktan kurtulduğu anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde önündeki aracı hatalı şekilde sollayan otomobil sürücüsünün karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışmaktan kurtulduğu anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Olay, Karabük-Zonguldak kara yolunun Kayadibi mevkisinde meydana geldi.

Zonguldak yönüne ilerleyen otomobilin sürücüsü, önündeki aracı geçmek için karşı şeride geçti.

Otomobil viraja girdiği sırada karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Otomobil sürücüsünün hem kendini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar arkadan seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari araçla burun buruna gelmesi ve sürücülerin son anda yaptıkları manevralarla kazadan kurtulması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanı ve yöneticilerini Dolmabahçe'de kabul etti

Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Erdoğan'ın mesajı gayet net
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı: İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmeliydik?

Bak sen küstaha! Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı

Eylül ayında şaşırtan manzara! Kars'ı ani dolu yağışı vurdu

Eylül ayında şaşırtan manzara! Kars beyaza büründü

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?

Galatasaray taraftarı delirdi: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?