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Hatalı sollama faciaya ramak kala bitti

Hatalı sollama faciaya ramak kala bitti
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Karabük'ün Yenice ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen sürücünün soğukkanlı manevrası sayesinde faciayı önledi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil nedeniyle karşı yönden gelen sürücünün yaptığı manevrayla muhtemel facia son anda önlendi. O anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Olay, Yenice-Zonguldak kara yolunun Kayadibi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak istikametine seyir halinde bulunan 37 AAJ 795 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen araçla burun buruna gelen otomobil, kazaya davetiye çıkardı. Karşı yönden gelen aracın sürücüsü, çarpışmayı önlemek amacıyla direksiyonunu yol kenarındaki uygun boşluğa kırarak aracını kontrollü şekilde yol dışına çıkardı. Sürücünün soğukkanlı manevrası sayesinde muhtemel bir facia önlenirken, hatalı sollama yapan otomobil ise yoluna devam etti.

Yaşanan tehlikeli anlar, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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