Hastanenin yeni doğan ünitesinde tavan çöktü! 8 bebek tahliye edildi
İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Ünitede tedavi gören 8 bebek, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
İstanbul'da bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde korku dolu anlar yaşandı. Asma tavanı çöken bölümde bulunan 8 bebek, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
SICAK SU TESİSATINDA KAÇAK
Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle asma tavan çöktü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebeği tahliye etti.
2020 YILINDA AÇILMIŞTI
Mart 2020'de Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından İstanbul'a iki büyük hastane yapılması gündeme gelmişti. Kentin iki yakasında konumlanacak hastanelerin 1000 yatak civarı kapasiteli olması ve 45 gün içinde tamamlanması planlandı.
Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin inşaatı 9 Nisan 2020'de başladı. Temel atmanın ardından 52 gün geçtikten sonra inşaat tamamlanmış ve hastane 31 Mayıs 2020'de hizmete açıldı.Hastaneye COVID-19 hastalığından dolayı ölen Murat Dilmener'in adı verildi.