Hastanenin yeni doğan ünitesinde tavan çöktü! 8 bebek tahliye edildi

İstanbul'da bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde korku dolu anlar yaşandı. Asma tavanı çöken bölümde bulunan 8 bebek, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SICAK SU TESİSATINDA KAÇAK

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle asma tavan çöktü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebeği tahliye etti.

2020 YILINDA AÇILMIŞTI