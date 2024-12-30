Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs hastanenin çatısına çıkarak intihar etti. Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansırken, şahıs kurtarma ekiplerinin açtığı yatağa düşse de ağır yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde hastanenin çatısına çıkan şahıs, 13. kattan kendini boşluğa bıraktı. Kurtarma ekiplerinin açtığı yatağa düşen şahsın sağlık durumu ciddiyetini korurken, dehşete düşüren o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.