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Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

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Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs hastanenin çatısına çıkarak intihar etti. Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansırken, şahıs kurtarma ekiplerinin açtığı yatağa düşse de ağır yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde hastanenin çatısına çıkan şahıs, 13. kattan kendini boşluğa bıraktı. Kurtarma ekiplerinin açtığı yatağa düşen şahsın sağlık durumu ciddiyetini korurken, dehşete düşüren o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Sorumlusu kim acaba Laik Devlet olabilirim?

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Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Ölmeseydi cennete nasıl gidebilecekti ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıemre null:

ee serbest piyasa olur da bir kesim cebini doldururken diğer kesim ezilirse sonucu da bu olur oysa devlet fiyatlari maaşlara uygun belirlese sadece tuccarlar değil herkes kazanacak ama tek farkı tüccar esnaf 10 katı kar ermek yerine 2 katı 3 katı edecek Devletin görevi düzenini sağlamak halkin çıkarını korumak serbest piyasa deyip özgürlük deyip herseye seyirci kalmak değildir özgürlük herseyi yapmak demek değildir doğru olan ve başkasına zarar vermeyen birseyde özgürlükten bahsedebilirsin örneğin alkol icmek özgürlük değildir yasaklanmalidir çünkü sadece içene değil trafik kazaları gibi olaylara sebep olarak başkalarına da zarar verdiği için özgürlük kapsamına giremez yasaklanmalidir

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