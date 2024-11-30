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Hastaneyi mesken tutan dilenci sert kayaya çarptı

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Hastanede insanların duygularını suistimal ederek para toplayan genci gören yaşlı bir vatandaş, "Elin ayağın tutuyor, gencecik adamsın, git buradan" sözleriyle tepki gösterdi. O ana ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Kamuya açık alanlarda insanların duygularını suistimal ederek kazanç elde eden dilenciler, toplumun kanayan yarası olarak sorun teşkil etmeye devam ediyor.

"ELİN AYAĞIN TUTUYOR, GİT BURADAN"

Son olarak hastanede kayda alınan bir görüntüde kendini acındırarak para toplamaya çalışan genç, o esnada duruma şahit olan yaşlı bir vatandaşın tepkisini çekti. Yaşlı adam, "Elin ayağın tutuyor, gencecik adamsın, git buradan" diyerek dilenen gence tepki gösterdi. O anın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Hastaneyi mesken tutan dilenci sert kayaya çarptı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıaaa:

dadaş çok kızmış. helal

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Dadaşlar garibana merhameti olmuyor. :(((

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