Hastanedeki bıçaklı saldırıda 1 şahıs tutuklandı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki güvenlik görevlisi ve bir yakınını bıçakla yaralayan 19 yaşındaki S.T. tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen 19 yaşındaki S.T. isimli erkek şahsın hastanedeki vatandaşları rahatsız ettiği iddiası üzerine güvenlik görevlileri kendisini uyarmak istedi. Bu esnada taraflar arasında kısa sürede tartışma çıktı. S.T., yanında bulunan bıçak ile hastanenin güvenlik görevlilerinden B.S. ile N.Ş.'yi yaraladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan güvenlik görevlilerine, hastanedeki sağlık personeli tarafından anında müdahale edildi.

Güvenlik görevlilerini yaralayan saldırgan, daha sonra hastanenin acil servis kapısının önüne çıktı. Elindeki bıçakla tehditler savuran gence müdahale etmek isteyen akrabası S.G. de bıçak darbesiyle kolundan yaralandı. Saldırgan tavırlarını sürdüren ve alkollü olduğu belirlenen şüpheliye polis ekiplerince müdahale edildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada adli makamlarca tutuklanan şahıs, cezaevine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
