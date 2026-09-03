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Aksaray'da Hastane Otoparkında Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Aksaray'da Hastane Otoparkında Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çıkış nedenini araştırıyor.

Aksaray'da hastane otoparkında alev topuna dönen otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta park halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil korkulu anlara sebep olurken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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