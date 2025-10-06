Haberler

Hastane Girişi Kavga Nedeniyle Kapandı

Hastane Girişi Kavga Nedeniyle Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişinde meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle hastane girişi bir süre trafiğe kapandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, hastane girişi bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ana giriş kapısı önünde meydana geldi. Maddi hasarlı bir kaza sonrası taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavga nedeniyle hastane girişindeki trafik dakikalarca durma noktasına geldi. Olayı gören vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Hastaneye gitmeye çalışan sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
