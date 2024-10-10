Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bir şahıs, karısını öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
İstanbul'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Erhan Önala isimli şahıs, eşi Berivan Önala'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede inceleme yaptı. Ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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