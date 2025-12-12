Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K'nin uzun süredir hastalarından, hastane ve kendisine yapılan resmi ödemelerin dışında ameliyat ücreti talep ettiği öne sürüldü.

HASTADAN FAZLADAN 150 BİN TL ALMIŞ

Hakkında 10'a yakın şikayet bulunan profesör, başhekimlik tarafından kendisine yapılan uyarılara rağmen hastalardan fazla para almayı sürdürdü.

Son olarak Prof. Dr. C.K., hastasından hastane ve kendisine yapılan resmi ödemelerin dışında elden 150 bin TL ameliyat ücreti aldığı iddiasıyla rektörlük tarafından açığa alınarak soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Hakkında CİMER'e hasta ve hasta yakınları tarafından çok sayıda şikayet bulunan Prof. Dr. C.K. yürütülen adli sürecin ardından mahkeme kararıyla tutuklandı.