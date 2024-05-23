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Hastaları ölümle burun buruna getiren hırsız tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hastaneye oksijen ileten oksijen tankının bakır borusunu çalmak için kesen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli mercilerce tutuklandı.

Hastaları ölümle burun buruna getiren hırsız tutuklandı

Hastanenin oksijen tankının borularını kesen şahıs yakalandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hastaneye oksijen ileten oksijen tankının bakır borusunu çalmak için kesen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli mercilerce tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan Yeni Devlet Hastanesinin bahçe duvarı içerisinde bulunan oksijen tankının hastaneye oksijen ileten bakır boruları kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalınmak için kesilmişti. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde hastanede tedavi gören vatandaşların hayatlarıyla oynayan O.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Hatay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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