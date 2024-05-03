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Hassa ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

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Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Arpalıuşağı Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde kontrolden çıkarak dereye uçan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hassa ilçesine bağlı Arpalıuşağı Mahallesi'nde motosiklet kazası meydana geldi. A.Ç. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralanan sürücüyü araç içerisinden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İtfaiye Hatay Hassa Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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