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Hatay'da Yamaçtan Düşen Vatandaş Ekiplerin Koordineli Müdahalesiyle Kurtarıldı

Hatay'da Yamaçtan Düşen Vatandaş Ekiplerin Koordineli Müdahalesiyle Kurtarıldı
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Hatay'ın Hassa ilçesi Dedemli Mahallesi'nde dengesini kaybederek yamaçtan düşen vatandaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde dengesini kaybederek yamaçtan düşen vatandaş, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Hassa ilçesi Dedemli Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaçtan düşen vatandaşın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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