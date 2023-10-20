Hassa'da Miras Kavgası Kanlı Bitti: Teyzeyi Öldürdüler

HATAY'ın Hassa ilçesinde miras kalan araziye ekim yapma yüzünden tartıştıkları teyzeleri Nahide Şimşek'i (68) öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan yeğen N.Ü. ile kocası H.Ü., tutuklandı.

İlçedeki 15 Kasım Mahallesi'nde bir çadırda yaşayan Nahide Şimşek'ten haber alamayan yakınları, 15 Ekim günü polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Şimşek'in yeğeni N.Ü. ile kocası H.Ü.'yü, olayla bağlantısı olma ihtimali nedeniyle gözaltına aldı. Sorguya alınan çift, teyzelerini öldürdüklerini itiraf etti. H.Ü., ifadesinde, miras kalan birkaç dönüm arazinin ekimi yüzünden yaşadıkları çadırın önünde kavga ettikleri Şimşek'i, başına briket parçasıyla vurarak öldürdüğünü, cesedini ise çuvala sarıp el arabasıyla taşıdıkları Yalak mevkisindeki akarsu yatağına attığını söyledi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan N.Ü. ile H.Ü., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.