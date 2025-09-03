Hassa'da 'Bir Kask Bir Can' Uygulaması Başlatıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde son bir ayda yaşanan 30 kaza ve 5 can kaybının üzerine kaymakamlık tarafından 'Bir Kask Bir Can' uygulaması başlatıldı. Başlatılan uygulama vatandaşlardan yoğun destek görürken, uygulamayla kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hassa ilçesinde son bir ayda yaşanan 30 kazada 5 kişi vefat etti, 50 kişi yaralandı. Yaşanan kazaların yüzde 60'ı motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalar oldu. Bölgede yaşanan kazaların önüne geçmek ve motosiklet sürücülerini hayata tutundurmak isteyen Hassa Kaymakamlığı, 'Bir Kask Bir Can' uygulamasını başlattı. Sıklaştırılan denetimler kapsamında; 'Bir Kask Bir Can' uygulaması, vatandaşlara anlatıldı ve trafik kurallarının önemine değinilerek kask takmanın kazalardaki koruyuculuğu ifade edildi.

"Kırmızı ışık ihlali, hız sınırı ihlali gibi trafik kurallarına uyarsak kazalarda olmaz"

Trafik denetimlerinden memnun olan vatandaş Ömer Can, "Bu uygulamaların yapılması gerekiyor. Uygulamadan memnunuz, bir eksiğimiz yoktu, normal denetimler oluyor. Kırmızı ışık ihlali, hız sınırı ihlali gibi trafik kurallarına uyarsak kazalarda olmaz" ifadelerini kullandı. - HATAY