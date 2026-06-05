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Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Hasankeyf karayolu Suçeken çeşmesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 KB 706 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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